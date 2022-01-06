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Ведут себя как воры: адвокат Порошенко сообщил, что в Печерском суде с нарушением закона тайно хотят рассмотреть ходатайство об аресте имущества

6 января, 2022 четверг
10:53
Новости Игорь Головань

По указанию президента Зеленского с грубым нарушением закона Печерский суд планирует рассмотреть ходатайство об аресте имущества пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань

Он подчеркнул, что о заседании суда стало известно из смс-сообщения, поступившего накануне на телефон одного из адвокатов. Головань подчеркнул, что в соответствии с УПК такие ходатайства рассматриваются при участии народного депутата, который должен быть поставлен в известность о судебном заседании заранее в установленном порядке.

Кроме того, как отмечает Головань, ГБР не имеет права ходатайствовать в Печерский суд, поскольку находится в Шевченковском районе столицы.

"Сегодня такой день – к нам идет Рождество. Но мы знаем, что в Библии плохие люди все свои черные дела делают или ночью, или под праздники", – иронизирует Головань.

"Вчера после 16:00 один из адвокатов нашего объединения Иван Черный получил смс о том, что сегодня в 9:30 здесь будет рассматриваться ходатайство прокурора по фамилии Белкин по поводу, как там написано, ареста имущества Петра Порошенко", - сказал Головань.

"Общеизвестно, что Петр Порошенко сейчас находится за границей. Буквально несколько минут назад он опубликовал пост в Facebook , где назвал дату своего возвращения 17 января этого года. Вероятно, что они спешат, хотят скрыть что-то незаконное до сих пор", – отмечает адвокат Головань. .

"Сейчас мы проверим, действительно ли поступили какие-либо ходатайства и что там действительно будет рассматриваться. Мы же знаем, что это Офис президента и лично президент Зеленский преследует Порошенко, а ГБР, Офис Генпрокурора это лишь инструмент. И вот почему они снова идут в Печерский суд. Мы сейчас принесли сюда документы за подписью того же прокурора отдела по той же фамилии Белкин, где он пишет черным по белому, что Главное следственное управление ГБР находится на улице Петлюры, 15 в Шевченковском районе, все они работают в Шевченковском районе. они обращаются в Печерский суд, что является противоправным абсолютно и незаконным, сейчас мы попытаемся задать эти вопросы", – подчеркнул Головань.

"Кроме того мы будем задавать вопрос вообще, почему Офис Генпрокурора все время скрывается, почему они до сих пор открыто не сообщили о своей позиции, почему мы знаем о так называемых подозрениях Порошенко только из СМИ. Ни его самого, ни его адвокатов до сих пор никто не сообщал. И главное, согласно закону Украины, в УПК подобные ходатайства, которые, например, касаются ареста имущества, рассматриваются при обязательном участии народного депутата при условии его заблаговременного уведомления", - подчеркнул адвокат.

"Конечно, что никто не сообщал, только адвокат получил смс неизвестно из какого источника. Поэтому мы видим грубое нарушение закона. Мы знаем, что Порошенко за границей, что он возвращается 17 января. Согласно закону такого рода ходатайства должны рассматриваться при его обязательном присутствии. Сейчас мы увидим, готовы ли Печерский суд, прокуратура, Офис президента и лично президент Зеленский соблюдать нормы законодательства", – резюмирует адвокат.


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