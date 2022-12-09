Ведущий отечественный производитель железорудной продукции компания Ferrexpo опубликовала первый отчет в рамках глобальной инициативы по изменению климата

Он доступен для скачивания с веб-сайта компании. В Отчете подробно описан ряд рисков и возможностей по изменению климата, связанных с бизнесом Феррекспо. В частности, об объемах выбросов парниковых газов предприятий Группы и потенциальном пути декарбонизации для достижения чистого нулевого производства железорудных окатков до 2050 года.

После работы над Отчетом Группа планирует объявить обновленную цель сокращения выбросов углерода 1-й и 2-й группы на 50% к 2030 году. При том, что за 2019 и 2020 годы уже удалось снизить их на 30%. В Отчете также представлены новые цели сокращения выбросов 3-й группы. Амбициозная цель - снизить выбросы на 10% к 2030 году и на 50% к 2050 году.

Публикация этого Отчета является последним этапом на пути Феррекспо к декарбонизации.

«Наш первый отчет об изменении климата является кульминацией начальной фазы работы. Он подробно рассматривает темы изменения климата, риски и возможности, связанные с изменением климата. А также специальное исследование единственного потенциального пути декарбонизации для Группы, достижение нулевого чистого производства к 2050 году. Несмотря на влияние войны на предприятия, подобные нашему, работающим в Украине, я рад, что мы можем представить четкую стратегию для долгосрочного будущего нашего бизнеса, демонстрируя значительные возможности, которые открываются впереди благодаря Феррекспо, производящей железорудные окатки, помогающие мировой сталелитейной. промышленности снизить выбросы», - подчеркнул Главный исполнительный директор Феррекспо Джим Норт.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производства. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .