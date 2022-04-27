Ведущие телеканалов, которые претендуют на "Единые новости", не могут себе позволять использовать москальский язык, - политик Птичник об употреблении ведущими русского во время всеукраинского марафона
Политик, юрист, нардеп 8-го созыва Виктория Пташник призвала ведущих парламентского канала и претендующих на "Единые новости" не использовать русский язык в телеэфирах
Об этом она написала в фейсбук .
Она рассказала, что включила ночью марафон "Единые новости", где как раз было включение гостя, который не говорит по-украински. По ее словам, гостем был ведущий "Мастер-шефа".
"Что делает эта ведущая на фото (сорри, но не знаю ее фамилии. Несмотря на то, что за политикой и политическими новостями слежу очень придирчиво)? Она говорит: "я знаю, что лучше нам по-русски сейчас говорить, Вам проще будет , все-таки я на вашем языке, к сожалению, никак, поэтому сойдемся где-то по срединке", - рассказала экс-нардепка.
По словам Пташник, "серединкой" для ведущей оказалась именно москальский.
"Вот она это серьезно? А подумать, чтобы переводчика приобщить, никак? Когда ведущие канала Рада приобщают англоязычных спикеров, они же переводчика привлекают и все норм, а здесь нет, уже нельзя? Вот я пока спокойно отвечаю русскоязычным гражданам на украинском и восхищаюсь теми, кто говорит со мной суржиком, делает ошибки, потому что они стараются, потому что они говорят, что мы ненавидим все русское… В то же время ведущие телеканала, тем более парламентского, тем более за бюджетные средства, и еще и те, которые претендуют на "Единственные новости", не могут себе позволить использовать москальский язык", - подчеркнула она.
Впоследствии политик сообщила, что узнала имя ведущей марафона.
"Ведущую нашли, это Яна Брензей, работает на телеканале СТБ. Судя по комментариям, то не видит ничего страшного в этом. А ее бывший коллега, редактор УНИАНУ, защищая подругу, считает, что как финансирование негосударственное, то вещай языком, на котором удобно" , – добавила она.
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