Ведущие шахматисты Киевщины и Львовщины определят лучшего на турнире в сентябре, — Алексей Кавылин

Инициировал состязание президент федерации Алексей Кавылин. Об этом сообщает пресс-служба федерации Киевской области со ссылкой на президента.



"Шахматисты утверждают — шахматная корона Украины сейчас принадлежит Львову. В этом году наша (киевская областная — прим.) федерация хочет в открытом поединке выяснить, чьи спортсмены лучше. Мы пригласили Львовскую федерацию посостязаться (…) они приняли вызов. Это отличная новость для всех любителей самого интеллектуального вида спорта в мире, а также спортсменов, которые в азарте борьбы определят лучших", — говорит президент.



Алексей Кавылин и федерация пока не раскрывают состав участников, отметив, что в нем примет участие по 20 шахматистов от каждой из областей. Половина — это шахматисты-юниоры.



Турнир должен состояться в Киеве в сентябре. На текущий момент проходит выбор локации для его проведения.



"Место проведения согласуется окончательно к первому сентябрю. Нами рассматриваются качественные локации — бизнес-центр Spases, КВЦ "Парковый" и креативный хаб "Освитория". Требованиями стоит возможность прямой трансляции, соблюдение всех карантинных норм, современная инфраструктура и качество услуг локации", — сообщает пресс-служба, цитируя президента федерации.



Турнир является рейтинговым, Алексей Кавылин работает над тем, чтобы в нем был достойный призовой фонд в размере 200 тысяч гривен. Но главная задача состязания — повышение имиджа игры, дух соперничества.



"Турнир планируется рейтинговый, однако команды договорились о том, что рейтинги здесь не важны. Важна сама конкуренция и возможность сразиться лучшим шахматным школам. Но, кроме того, считаю нужным учредить достаточно весомый денежный приз. Победители разделят призовой фонд в 200 тысяч гривен", — процитирован Алексей Кавылин.



Также важен интерес со стороны болельщиков, поэтому для привлечения как можно большего числа зрителей, он будет транслироваться online в соцсетях с комментированием игры.