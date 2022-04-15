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Главная Общество "Ведущие медведчуковских каналов не хотят пускать в эфир проукраинские каналы?": Княжицкий обратился к Данилову относительно отключения из эфира "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал"

"Ведущие медведчуковских каналов не хотят пускать в эфир проукраинские каналы?": Княжицкий обратился к Данилову относительно отключения из эфира "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал"

15 апреля, 2022 пятница
08:03
Общество Николай Княжицкий

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий призвал секретаря СНБО Алексея Данилова проследить за соблюдением украинскими ведомствами постановления о недопустимости отключения проукраинских каналов, в частности "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал"

Об этом он написал в фейсбуке .

"У меня здесь открытое обращение к секретарю СНБО господину Данилову. Сегодня корреспондент BBC, отключение которого незаконно из эфира пытался оправдать господин Данилов спросил Вас и о незаконном отключении от эфира украинских патриотических каналов. Вы дали ответ, в котором продемонстрировали полное непонимание функционирования медиа в демократических странах. Это тем более обидно для меня, потому что считаю Вас порядочным, патриотическим и ответственным человеком", - отметил нардеп.

Так, BBC в частности пишет: "Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина прокомментировал отключение "Эспрессо", "Прямого" и "5" каналов с цифрового эфира. По словам Данилова, власть не закрывала ни каналов Петра Порошенко, ни" Эспрессо". Мол, если их забрали из кабеля и цифры, то остается возможность смотреть в ютубе или на спутнике. "Кто вам сказал, что каналы Порошенко закрывают, скажите, пожалуйста?... Смотрите в Youtube, кто вам вообще такое говорит? Порошенко как человек состоятельный может себе позволить их содержать, платить и т.д. Я хотел бы спокойно к этому относиться. У нас есть решение СНБО, где говорится, что национальные каналы должны участвовать в национальном марафоне. Если хотят – пусть присоединяются. Пусть ведут все эти вещи", - говорит Данилов. На уточнение журналиста, что каналы сами хотели присоединиться к марафону, но их не взяли, Данилов ответил, что такого не может быть".

Княжицкий подчеркнул, что нет ссылки на причину незаконной цензуры в Украине.

"Господин Данилов! Информирую Вас, что никакого письменного распоряжения властей об исключении каналов из эфира нет", - написал он.

Нардеп сказал, что вообще не понял, что комментировал секретарь СНБО, если каких-либо решений власти по каналам не было.

"Вы как-то причастны к закрытию украинских каналов? Никогда не поверю, что такой умный мужчина, как Вы согласитесь совершать такое преступление и так позорить себя. Фактом является то, что мелкий подлец на КРРТ незаконно выключил каналы и будет отвечать за это. Также странно, что вы здесь о марафоне пишете.Насколько мне известно, "Эспрессо" официально обратилось и к Вам, и к другим органам с просьбой присоединиться к марафону.И Ваш орган и другие либо не ответили, либо написали, что это не их компетенция. "Потому что ведущие медведчуковских каналов и канала Интер, который контролирует член ОПЗЖ Левочкин и Фирташ, не хотят пускать в эфир к себе проукраинские каналы. Или "их там нет"?", - отметил Княжицкий.

Он напомнил, что в прошлом созыве Совета имел честь возглавлять Парламентский Комитет Ассоциации Украина-ЕС от Украины. И в соглашении об ассоциации есть огромный раздел о свободе слова.

"Сейчас каждый день я общаюсь с друзьями евродепутатами и депутатами парламентов европейских стран. Они шокированы действиями негодяя из КРРТ, который выключил каналы. В опроснике, который получила Украина для предоставления кандидатства в ЕС, есть большой раздел о свободе слова. Выключивший каналы покидает Украину вне Европейского Союза. Надеюсь, что Вы как патриот этого не допустите", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что 14 апреля парламент принял постановление, в котором говорится о недопустимости отключения проукраинских каналов.

"Призываю Вас проследить за его исполнением. И последнюю просьбу. Покажите это письмо Кириллу Тимошенко. Могу ошибаться, но кажется он в ОП курирует информационную безопасность, имеет много креативных идей и тоже является патриотом", - обратился Княжицкий к Данилову.

4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо" , Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы направили письма на этот счет президенту, СНБО, СБУ, Министерству обороны и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Каналы просят президента вмешаться и защитить "право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова". Они требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо".
  • Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Эспрессо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют восстановить их вещание в цифровом эфире.
  • Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, выключивший из эфира Эспрессо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.
  • Политолог Игорь Рейтерович считает, что в решении отключения определенных каналов, среди которых "Эспрессо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством.
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Николай Княжицкий
5 канал
Европейская солидарность
новости Украины
Алексей Данилов
эспрессо
Эспрессо Т2
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