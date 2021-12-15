Ведущие государства ЕС тормозят введение санкций против РФ в случае вторжения в Украину, - Bloomberg
Ведущие страны Евросоюза затягивают наработку санкций против России в случае ее вторжения на территорию Украины
Об этом пишет Bloomberg, передает РБК-Украина .
Издание отмечает, что Германия, Франция, Италия и Испания блокируют разработку санкций против России на случай ее полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на то, что власти РФ не показывают никаких признаков того, что откажутся от увеличения войск вблизи границы с Украиной.
Также Bloomberg пишет, что эти государства намерены провести переговоры с Россией, прежде чем вводить экономические санкции. В то же время другие страны Евросоюза подчеркивают, что поддержка ограничений лучше удержит российские власти.
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