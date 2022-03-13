Ведущие ассоциации мира перестали признавать российские дипломы по образованию

Об этом сообщает телеграмм-канал Верховной Рады Украины, передает Эспрессо.TV .

Различные образовательные ассоциации приняли решение удалить аккредитацию в университетах агрессора. В частности, к санкциям присоединились:

AACSB – ассоциация по развитию университетских бизнес-школ;

Business Graduates Association – ассоциация выпускников бизнес-школ;

AMBA – ассоциация MBA программ;

EFMD – глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb