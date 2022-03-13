Ведущие ассоциации мира перестали признавать российские дипломы по образованию
Дипломы вузов РФ больше не признаются в мировой академической среде.
Об этом сообщает телеграмм-канал Верховной Рады Украины, передает Эспрессо.TV .
Различные образовательные ассоциации приняли решение удалить аккредитацию в университетах агрессора. В частности, к санкциям присоединились:
- AACSB – ассоциация по развитию университетских бизнес-школ;
- Business Graduates Association – ассоциация выпускников бизнес-школ;
- AMBA – ассоциация MBA программ;
- EFMD – глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента.
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