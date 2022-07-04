Ведущая неправительственная организация Швейцарии Public Eye назвала страну "убежищем" для олигархов РФ
Ведущая неправительственная швейцарская организация Public Eye в понедельник назвала страну "безопасным местом" для российских миллиардеров и "хабом для торговли российскими нефтью, углем и зерном"
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление организации.
Public Eye пришла к выводу, что 32 приближенных к Путину олигарха используют Швейцарию для осуществления бизнес-операций и сохранения своих активов путем неурегулированной торговли товарами и оффшорной сферы.
"С 1990-х годов Швейцария была популярным прибежищем для российских бизнес-магнатов, которые обязаны своими активами неупорядоченному переходу с плановой на рыночную экономику и личной близости к Кремлю", - утверждают в организации.
Public Eye также указывает, что три четверти всего экспортируемого из РФ угля проходит через Швейцарию, тогда как власти страны даже не знают, кто из российских производителей и торговцев углем базируются в швейцарской юрисдикции.
Как заявляет Public Eye, аналогичная ситуация сейчас и с нефтью. Около 60% экспортируемых в ЕС из России нефти и нефтепродуктов продаются через компании в Женеве. В то же время швейцарские аграрии получают рекордную прибыль по продаже зерна, причем на фоне продовольственного кризиса.
"Призываем Федеральный совет немедленно и полностью ввести все санкции против олигархов и российских энергоносителей, одобренные ЕС, и лоббировать Брюссель для их скорейшего распространения на импорт и торговлю газом", – отмечают представители организации.
Public Eye также призвали создать в Швейцарии специализированный орган для контроля соблюдения трейдерами санкций, введенных против экономики России.
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