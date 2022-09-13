Об этом сообщает Еспресо.

"Машины на фронте – не роскошь, а необходимость. А разведка без авто – это нонсенс. Ребята из 109-й бригады отдельной роты разведки остались без автомобиля. Они защищают страну на Востоке, и там очень горячо", – пишет Ирина в соцсети.

Чтобы собрать средства, волонтер открыла банку в монобанке. Просим приобщиться к сбору всех небезразличных.

Реквизиты:

На авто для разведки

Средства на авто для 109-й бригады (отдельная рота разведки), которая сейчас находится на Востоке.

Цель: 250 000.00 ₴

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/7bE796WFop

Номер карты банки

5375 4112 0137 9661

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