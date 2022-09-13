Ведущая и волонтер Ирина Коваль собирает средства на автомобиль для военных на передовую
Ведущая Еспресо Ирина Коваль собирает средства на авто для военных из 109-й бригады отдельной роты разведки
Об этом сообщает Еспресо.
"Машины на фронте – не роскошь, а необходимость. А разведка без авто – это нонсенс. Ребята из 109-й бригады отдельной роты разведки остались без автомобиля. Они защищают страну на Востоке, и там очень горячо", – пишет Ирина в соцсети.
Чтобы собрать средства, волонтер открыла банку в монобанке. Просим приобщиться к сбору всех небезразличных.
Реквизиты:
На авто для разведки
Средства на авто для 109-й бригады (отдельная рота разведки), которая сейчас находится на Востоке.
Цель: 250 000.00 ₴
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/7bE796WFop
Номер карты банки
5375 4112 0137 9661
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