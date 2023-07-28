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Обзор

"Ведьмак" говорит "па-па": что посмотреть на выходных

28 июля, 2023 пятница
19:09
Культура

От ленты о цене молчания длиной в 25 лет до кинокадров с британцем Генри Кавиллом, сыгравшим роль ведьмака в последний раз

На самом деле ни к чему не призываю и ничего не навязываю. Но вдруг не знаете, чем себя занять час-другой на выходных. И вдруг наше предложение вам понравится. Так что традиционная подборка кино выходного дня от "Эспрессо" .

"Отец"

В кинотеатрах с 27 июля

Батько

Кто-то может подумать, что уже видел "Отца" три года назад. Потому что действительно лента под идентичным названием на больших экранах не так давно была. Но речь шла о франко-британском драматическом фильме с Энтони Хопкинсом в главной роли, который с нынешним - украинским "Отцом" объединяет разве что для обоих режиссеров - француза Флориана Зеллера и украинца Александра Кобзаря - это режиссерские дебюты. Ну и то, что режиссерством участие обоих творцов в их фильмах не ограничилось: француз создал фильм на основе собственной пьесы, а украинец сыграл в своей ленте главную роль и стал ее продюсером.

Заслуженный артист Украины Александр Кобзарь, более 12 лет являвшийся актером одного из киевских театров, сыграл также по меньшей мере в 45 фильмах и сериалах (в частности в лентах "Пульс" и "Поводырь" и сериале "Бешеная свадьба"). Над собственным фильмом работал, начиная с 2019 года, снимая в основном в Запорожье и ныне оккупированном Бердянске. Лента о отношениях с отцом, важности этих взаимоотношений в жизни человека, о связи между поколениями.

По сюжету Влад Артемьев (Александр Кобзарь) вырос на берегу Азовского моря, но очень давно не посещал родной дом. Наконец приезжает, чтобы пообщаться с отцом после почти 25-летнего молчания. И уже по приезде узнает, что отец умер. Почему же родные мужчины молчали так долго?

В главных ролях: Александр Кобзарь, Богдан Бенюк, Ксения Баша, Сергей Смиян, Андрей Мостренко, Прохор Кобзарь, Надежда Ященко, Владимир Беляев

"Кто у тебя в постели?"

В кинотеатрах с 27 июля

Хто у тебе в ліжку?

Когда речь идет о французском кино, то обойти его вниманием невозможно. Обычно утонченное, самобытное и эмоциональное, с интересными историями, оно практически не оставляет равнодушными. А когда речь еще и о комедии, которую в этом случае характеризуют как легкую и радостную, то именно то, что нужно. Хотя она на тему, которая часто заставляет людей ужасаться. Ведь эта лента, как ее анонсируют, высмеивает неудобства, связанные с изменением пола. Но делает это легко и осторожно. Сценарий писали совместно Ги Лоран и Изабель Лазарь из города Монтрей. В том же городе и проходили съемки. Режиссер Тристан Сегела пригласил к участию консультанта по трансгендерной идентичности, а также нескольких актеров-трансгендеров. И, как утверждают создатели фильма, несмотря на комедийный жанр, тему постарались осветить максимально правдиво.

Следовательно, мэр небольшого городка на севере Франции Жан Леруа (Фабрис Лукини) планирует баллотироваться на следующий срок. Консервативный и сдержанный, он волнуется накануне предвыборной кампании. Эдит (Катрин Фро) живет с ним уже 40 лет и у них трое взрослых детей. Все это время женщину кое что удручает и наконец она решилась поделиться этим со своим мужем. Дело в том, что Эдит всегда чувствовала себя мужчиной. У нее было достаточно времени, чтобы все обдумать и наконец решилась на трансгендерный переход. Хорошо, что хоть согласилась подождать и объявить об этом после выборов.

В главных ролях: Фабрис Лукини, Катрин Фро, Филипп Катрин, Виктор Артус Соларо

"Адская хоругвь или Рождество казацкое"

На Netflix с 26 июля

Пекельна хоругва

Украинский художественный фильм-сказка 2019 года режиссера Михаила Кострова, который в среду появился на популярной платформе Netflix. Его, конечно, большинство украинцев уже видели, потому что украинский сказочник Саша Лирник умеет держать внимание. А именно на его сказке "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде" базируется сценарий фильма. Однако поскольку создатели фильма сосредоточили внимание на украинских фольклорных традициях и победах украинского казачества, а еще наполнили фильм юмором (а это именно то, что врач приписал для поднятия настроения всей семьи) смотрим еще раз, улыбаемся и держим строй!

В ролях: Григорий Бакланов, Леся Самаева, Александр Пожарский, Дина Розовлян, Арам Арзуманян, Владимир Заднепровский и другие.

"Ведьмак" (2 часть 3 сезона)

На Netfliх с 27 июля

Відьмак

Третий сезон одного из самых ожидаемых в 2023 году фэнтези по мотивам одноименной серии приключенческих книг польского фантаста Анджея Сапковского получил в эти дни обещанное завершение. Напомним, что действие сериала происходит в вымышленном мире, похожем на Восточную Европу позднего Средневековья. Главные герои – ведьмак (бродячий охотник на чудовищ) Геральт из Ривии, его возлюбленная, волшебница Йеннефер из Венгерберга, и его приемная дочь – принцесса Цири. Жизнь этих героев тесно связана с политическими интригами и войнами между коалицией северных королевств (а именно на их территории развертывается основное действие) и южной империей Нильфгаард.

В отличие от предыдущих, третий сезон "Ведьмака" поделили на две части. Выход 1-й части состоялся 29 июня этого года, вторая вышла сейчас. Британский актер Генри Кавилл, сыгравший роль ведьмака, предупредил и создателей сериала и своих поклонников, после 3 сезона уходящего из этого проекта. Причина – банальное управление временем: съемки сериала продолжались в разных уголках Европы и съедали море времени, не давая актеру никаких возможностей своевременно браться за другие предложения. Впрочем, сериал не остановится: в 4 сезоне в образ ведьмака превратится австралийский актер Лиам Гемсворт.

Но это будет в будущем. А теперь Геральт из Ривии, мутант, наемный охотник на монстров, отправляется навстречу судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются страшнее чудовищ.

В ролях: Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрея Аллан

"Добрые предвестники" (2 сезон)

На Amazon Prime Video 28 июля (2 сезон)

Добрі передвісники

С тех пор как вышел первый сезон хитового комедийного сериала "Добрых предвестников", основанных на фэнтезийном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана (а это 2019 год) немало изменилось. Специалисты утверждают, что такой период между сезонами часто для сериала может стать смертельным. Но не в этом случае. Ибо то, что невероятно ярко и во втором сезоне - своеобразная химия между главными персонажами, которых блестяще воплотили Дэвид Теннант и Майкл Шин.

После того, как ангел Азирафаил и демон Кроули спасали мир от апокалипсиса, они живут обычной человеческой жизнью среди смертных. Однако однажды к ним приходит неожиданный гость. Герои предстанут перед необходимостью разгадать тайну, которая снова подведет их к необходимости спасать мир.

В главных ролях: Дэвид Теннант, Майкл Шин, Мэгги Сервис, Нина Сосанья, Миранда Ричардсон.

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2023, пятница
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