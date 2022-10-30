Об этом Кавилл написал в своем instagram.

"Мое путешествие как Геральта из Ривии было наполнено монстрами и приключениями, и, к сожалению, пора передать свой медальон и мечи в 4 сезоне", - пишет Кавилл.

Актер отметил, что покидает роль из-за уважения к такому выдающемуся персонажу и времени, которое было потрачено на него. Он анонсировал, что новым Геральтом станет Лиам Хэмсворт и похвалил актера в качестве ведьмака.

"Я вижу, как Лиам смотрит на этого увлекательнейшего и разнообразнейшего из мужчин. Лиам - добрый сэр, у его персонажа такая замечательная глубина. Поэтому наслаждайтесь погружением и смотрите, что вас ожидает", - говорится в сообщении.

Хэмсворт также прокомментировал эту новость, отметив, что сыграть Геральта для него – большая честь.

"Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передал мне руль и позволил взять лезвия Белого Волка для следующей главы ведьмацких приключений", - пишет актер.

Он также рассказал, что много лет был фанатом Геральта в исполнении Кавилла, и его вдохновило то, что актер привнес в личность персонажа.

Ранее "ведьмак" Генри Кавилл объявил, что возвращается к роли Супермена.

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