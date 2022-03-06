Ведем работу по сохранению неприкосновенности гражданских ядерных объектов Украины - Макрон после разговоров с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что провел разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом он написал в Twitter.
"Я говорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы ведем работу по сохранению неприкосновенности гражданских ядерных объектов Украины, в дополнение к предъявляемым к России приоритетным требованиям: прекращение огня и защита мирных жителей", - написал Макрон.
Читайте также: На Запорожской АЭС находится полтысячи военных РФ, на ЧАЭС - тысяча
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное