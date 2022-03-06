Ведем работу по сохранению неприкосновенности гражданских ядерных объектов Украины - Макрон после разговоров с Путиным и Зеленским

Об этом он написал в Twitter.



"Я говорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы ведем работу по сохранению неприкосновенности гражданских ядерных объектов Украины, в дополнение к предъявляемым к России приоритетным требованиям: прекращение огня и защита мирных жителей", - написал Макрон.



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