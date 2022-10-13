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Война с Россией: хроника
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OPINION

Вечно вчерашняя Россия

Игорь Гулик
13 октября, 2022 четверг
20:13
Мнение

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов вырвался сегодня с заявлением, что вступление Украины в НАТО может привести мир к Третьей мировой войне

Не знаю, может, для его шефа Патрушева и остального русского бомонда это стало открытием. А может, они традиционно закрывают глаза на реальность, по примеру своего же "царя", живущего в собственном мире, далеком от реальности, сконструированном его учителями и советниками.

Впрочем, если принять во внимание одну деталь, о которой говорят специалисты по массовым коммуникациям, вполне можно понять и Венедиктова, и остальных. Рано или поздно люди становятся заложниками собственной же точки зрения, если не склонны слушать альтернативные. В Кремле вжились в вымышленный мир русской пропаганды, и не способны вырваться из заколдованного круга стереотипов, лжи и манипуляций.

Третья мировая война началась не вчера и позавчера. Ее развязал московский режим давно, по-видимому, еще напав на Грузию в 2008 году. Просто "локальность" конфликта и кажущаяся "семейность" (учитывая тогдашнее отношение Запада к странам постсоветского пространства) мешали более глобальному взгляду на ту давнюю войну.

И в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым и ворвалась в украинский Донбасс, Третья мировая приобрела новые штрихи, — стала европейской войной. Да, Европа тогда еще нежилась среди собственного легкомыслия и самодовольства, не подозревая, что враг Украины станет ее врагом совсем скоро. Лишь восточный фланг ЕС и НАТО, "новая Европа" встрепенулась, вспомнив Бухарест-1953 и Прагу-1968. Но кто бы считался с неофитами?

Венедиктов может плодить предположение сколь угодно. Факт остается фактом: Третья мировая идет в Европе (если принять во внимание киберпространство, то и глобально) уже почти 15 лет. Как и то, что Украина уже фактически "вступила" в НАТО, не в последнюю очередь "благодаря" российскому вторжению. Потому что Альянс питает Украину новейшим оружием, помогает подготовкой защитников, в конце концов разделяет украинскую оборонную доктрину, что именно Россия является самой большой угрозой европейской безопасности.

На любое очередное повышение путинских "ставок" в этой геополитической игре Альянс отвечает однозначно и категорично. НАТО – с Украиной до тех пор, пока она будет нуждаться в поддержке. НАТО сформулировал свою позицию на случай, когда Путин таки решится на самоубийственную идею применить против Украины ядерное оружие. И эта позиция не слаба, как того бы желали в Московии.

Венедиктов привычно для российских чиновников не избежал лживых тезисов. Мол, Альянс не будет учитывать позицию своих восточных членов, потому что "более серьезные государства, да и сам Брюссель, отнеслись к этой инициативе (заявки Украины на вступление в блок.Авт.) без восторга и сразу выдали стандартный набор контраргументов: несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и т.д." Тезис, желанный для Кремля, однако уже позавчерашний.

Йенс Столтенберг, заявив, что "приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины, почему-то не остановился на "несоответствии стандартов", а скорее лишь утвердил, что теперь у Альянса есть другой критерий, что Украина сейчас сама формирует стандарты НАТО.

Генсек также недвусмысленно предупредил Россию в ответе на ее ядерный шантаж: "Мы здесь, чтобы защитить и защитить всех союзников…". Известно, что позиция британского премьера очень категорична: она готова применить ядерное оружие без предупреждения в ответ на ядерную атаку России.

Россия, как обычно, вечно вчерашняя. Там до сих пор радуются иллюзиям о "крахе НАТО и ЕС", питают надежды на "генерала мороза", который бросит на колени европейских обывателей, а те, в свою очередь, будут бунтовать против правительств, требуя тепла и света. Но не срабатывает и этот довод. Европа готова. Украина, конечно, тоже.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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