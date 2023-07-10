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OPINION

Вечная война

Игорь Гулик
10 июля, 2023 понедельник
20:02
Мнение

Решение саммита НАТО — по крайней мере те основные тезисы, которые сейчас муссируются в информационном пространстве, — это откровенный карт-бланш Путина на продолжение войны в Украине

Понимаю категоричность этого утверждения, но оно уже не раз и не дважды в разных вариантах повторялось несколько последних десятилетий.

Также понимаю формальную логику тех, кто на Западе настойчиво утверждает: Украина не провела нужных "гражданских реформ", чтобы соответствовать критериям Альянса. Но, извините, если уж быть очень придирчивым, то каким критериям отвечала, например, Албания, когда ее в 2009 году взяли в объятия этого оборонного союза? Акцентирую: в 2009-м, после катастрофического для Украины Бухарестского саммита, на котором экс-канцлерин ФРГ Меркель легла грудью на пути Киева в Альянс. Какими аргументами, кроме привычного для Германии "nothing personal, it's just business", постходжевская Тирана убедила союзников? Только меркантильным интересом Берлина и его интересом к балканскому рынку…

В апреле 2008-го за плечами Украины была Помаранчевая революция и какие-то реформы Ющенко. Несмотря на сопротивление кучмовских кланов и откровенное противостояние с Москвой. Киев потерпел неудачу, а Путин – получил повод для того, чтобы отомстить украинцам на первый Майдан. То есть время для подготовки войны.

Сначала "мягкой", из-за смены режима, путем реванша Януковича за поражение 2004-го. Следовательно – из-за Харьковских соглашений, провален Вильнюс (фатальность повторяется в том же городе?).

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Этот российский план провалился на Майдане Достоинства. И Путин решил не медлить – аннексировал Крым и часть Донбасса. А Запад выражал "глубокую обеспокоенность" происходящим в стране, на Майданы которой охотно приезжали топледеры демократического мира, чтобы провозглашать хорошие речи о сострадании и солидарности.

Эта "глубокая озабоченность" разочаровывала украинцев, в то же время усиливала и подталкивала Москву на расширение агрессии. И не только против ближайшего соседа. Запад, по-видимому, имеет очень короткую память. Теперь оттуда упрекают Украину в "отсутствии реформ", но вспомним, каким был ответ США на брутальное вмешательство России в президентские выборы? Адекватно ли ответил Лондон на сущности химический теракт в Солсбери? Размышляла ли Меркель, что Северные потоки – это не только "дешевый газ", но и стратегическое оружие Кремля против единства Евросоюза? Понимал ли "коллективный Запад" проблему безопасности комплексно?

Нет. Потому что на пути к НАТО лежала "Терра инкогнита" – Украина, и ее присутствие давало западным политикам бледную надежду на то, что Москва – далеко, что угроза – надумана, что с Путиным можно проводить торг, выставив на аукцион цинизма судьбу великого независимого государства. Государства, которое еще недавно, до февраля 2022 года, воспринимались многими демократическими политиками как российский феод, ее зона влияния, с правом на произвол и геноцид.

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Да, они предупреждали о возможности нападения, заранее зная, кому адресуют свои месседжи. Понимали, что в Киеве – слабая, инфантильная власть, и именно поэтому давали Украине всего три дня. Не буду утверждать, что все было именно так, но меня не удивит, когда со временем станут известны разработки западных стратегов того времени, как действовать, когда Россия станет на границе с Польшей (читай – НАТО).

Когда украинцы сломали, казалось бы, железобетонную конструкцию путинских планов, Запад и его политики поняли, что имеют временный лаг, и лучше воевать руками украинцев. Предоставляя им средства, оружие, инструкторов во что бы то ни стало — лишь бы российский сапог был как можно дальше от "неприкосновенных границ" НАТО. И одновременно не впуская украинцев в "элитарный клуб", который на самом деле, как и другие "авторитетные" международные организации, превратился в пустую оболочку из лицемерных деклараций, фарисейской риторики и политических интересов его действующих лиц.

Вот совсем свежий пример (цитирую Financial Times): "Альянс не может согласиться на что-то, что может свидетельствовать о том, что Украина пребывает на неизбежном пути к членству без предварительного выполнения жестких стандартов управления, военных стандартов и вооружения, и что НАТО не может брать на себя обязательства, не зная, как и когда закончится война".

Подозреваю, что отказ от предоставления Украине членства в Альянсе, между прочим, вызван экзистенциальным страхом лидеров за "реноме" на самом деле еловой природы этого распиаренного блока. Так, к слову, украинцы разрушили миф о "второй армии в мире", истребленной под Киевом, Харьковом, в Бахмуте и Херсоне.

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Но ок. Не берут – так не берут, спасибо, что хоть помогают. Воевать с Россией мы умеем. И готовы делать это, сколько потребуется. Просто нет другого выхода.

Однако и Запад должен наконец понять одну вещь: Путин (или его преемники) не упустят свой шанс, не будут терять время. И рано или поздно конфликт в центре Европы перерастет в Третью мировую. По сути, уже звучит ее увертюра.

Россия должна быть демонтирована. Ее ядерный потенциал должен быть уничтожен. Военные преступники, развязавшие эту геноцидную войну, наказаны. Это единственный путь к стабильному миру в Европе. И мы сделаем это. С НАТО или без, — должны.

Если это произойдет, вряд ли Североатлантический союз будет диктовать мировую моду в области безопасности.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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