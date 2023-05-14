Вечером Зеленского ждут в Париже, - France Press
По завершении официального визита в Германию глава украинского государства Владимир Зеленский прибудет на переговоры во Францию
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AFP.
"Президент Украины Зеленский посетит Париж вечером в воскресенье, – дипломатические источники", – передает французское информагентство.
В настоящее время Зеленский находится на вручении ему и всему народу Украины Международной премии имени Карла Великого. Церемония проходит в древней германской столице, городе Аахене.
- Вчера, в субботу, 13 мая 2023 года, Зеленский встречался с руководством Италии и Папой Франциском. После посещения Рима и Ватикана он отправился в Берлин.
- Переговорам в столице Германии Владимир Зеленский посвятил почти весь сегодняшний день, воскресенье, 14 мая.
- Главной целью своего нынешнего европейского турне Зеленский называет формирование "истребительной коалиции", то есть объединение стран Запада, способных обеспечить ВСУ необходимыми для контрнаступления современными истребителями.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное