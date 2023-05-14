Вечером Зеленского ждут в Париже, - France Press

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AFP.

"Президент Украины Зеленский посетит Париж вечером в воскресенье, – дипломатические источники", – передает французское информагентство.

В настоящее время Зеленский находится на вручении ему и всему народу Украины Международной премии имени Карла Великого. Церемония проходит в древней германской столице, городе Аахене.