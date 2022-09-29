Вечером в Днепре прогремели несколько громких взрывов
В Днепре, 29 сентября, раздались взрывы, в городе объявили воздушную тревогу
Об этом сообщает " Общественное ".
"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Через три минуты местные жители услышали звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога
Впоследствии о взрывах также сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"Ждем официальных разъяснений от военной администрации", - заявил Филатов.
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