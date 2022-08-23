Российские военные третий раз за день обстреляли один из районов Харькова
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об обстреле Шевченковского района российскими военными в третий раз за день
Об этом он сообщил у себя в telegram-канале .
"Третий за день обстрел Шевченковского района. Пожар. О пострадавших информации пока нет", - написал Терехов.
В 13:00 и 21:07 он уже писал об обстрелах Шевченковского района. Предварительно без пострадавших.
- В ночь с 20 на 21 августа в Харькове прогремели взрывы.
- С 19:00 23 августа до 07:00 25 августа в Харькове и Харьковской области продлится комендантский час.
- Около 6 часов утра 23 августа российские захватчики попали в частный дом в Харькове. А области в результате обстрелов горели лесополосы, есть пострадавшие.
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