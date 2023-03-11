Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"10 марта, ориентировочно в 21:45 и 23:52 вражеские обстрелы подвергся населенному пункту Куцурубской общины. Повреждены админздание, жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - утвердил председатель ОВА.

Также в течение дня 10 марта, в 09:11, 09:43, 15:02 и 17:30, россияне в очередной раз били по акватории Очаковской общины. Отмечается, что люди невредимы.