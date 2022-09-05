Вечером оккупанты попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар
Вечером, 5 сентября, российские захватчики попали крылатыми ракетами по нефтебазе в Криворожском районе Днепропетровской области. Известно, что уничтожен большой запас топлива, в городе продолжается пожар
Об этом информирует в телеграмме глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Приблизительно в 19 часов в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива. Спасатели приступают к локализации пожара", - пишет Вилкул.
Информацию о пострадавших и последствиях уточняют.
Кроме того, днем оккупанты ударили по Красногригорьевской громаде Никопольского района. Произошел пожар, огонь охватил 3,5 гектара лесополосы и сухих остатков пшеницы. Была угроза высоковольтной линии электропередач, но спасатели потушили пожар.
В Никополе повреждены 9 объектов, один многоэтажный дом и до 10 частных домов.
Также рашисты обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" запрещенными кассетными боеприпасами Апостоловскую и Зеленодольскую громады.
86-летняя женщина погибла в собственном дворе: "осколок кассетного БК угодил ей в голову".
Еще трое - ранены, все пожилые - 59, 72 и 78 лет.
"Они эвакуированы в одну из криворожских больниц в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются наши медики. В громаде повреждены 13 жилых домов, несколько автомобилей, два газопровода и 30 солнечных панелей", - разъяснил глава администрации.
- В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.31
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.22
- Актуальное
- Важное