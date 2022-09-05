Об этом информирует в телеграмме глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Приблизительно в 19 часов в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива. Спасатели приступают к локализации пожара", - пишет Вилкул.

Информацию о пострадавших и последствиях уточняют.

Кроме того, днем оккупанты ударили по Красногригорьевской громаде Никопольского района. Произошел пожар, огонь охватил 3,5 гектара лесополосы и сухих остатков пшеницы. Была угроза высоковольтной линии электропередач, но спасатели потушили пожар.

В Никополе повреждены 9 объектов, один многоэтажный дом и до 10 частных домов.

Также рашисты обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" запрещенными кассетными боеприпасами Апостоловскую и Зеленодольскую громады.

86-летняя женщина погибла в собственном дворе: "осколок кассетного БК угодил ей в голову".

Еще трое - ранены, все пожилые - 59, 72 и 78 лет.

"Они эвакуированы в одну из криворожских больниц в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются наши медики. В громаде повреждены 13 жилых домов, несколько автомобилей, два газопровода и 30 солнечных панелей", - разъяснил глава администрации.

В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.

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