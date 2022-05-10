Вечером 9 мая россияне обстреляли Сумскую область, потерь нет, - ОВА
Рашисты обстреляли две общины на Сумщине
Об этом в telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин. Потерь нет, информация по разрушениям уточняется", - говорится в сообщении.
- Отметим, что гораздо интенсивнее российские войска били по Одесщине. Вечером произошло два ракетных обстрела: попали в инфраструктуру отдыха и ТРЦ с составом. Есть погибшие и пострадавшие.
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