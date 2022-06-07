Вечером 6 июня враг нанес по Сумщине около 40 обстрелов. Жертв нет

Об этом сообщает глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около 18:30 по территории Великописаревской общины было 6 приходов из миномета. Ближе к 19 по Хотинской общине враг вел минометный огонь, около 17 ударов. После 20 часов враг открыл огонь, вероятно, из САУ со своей стороны по территории Ворожбянской общины, 17 взрывов. Во всех случаях жертв нет.

Отметим, что днем в понедельник русские войска активно обстреливали из минометов приграничные районы Сумской области.

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