Вечером 6 июня враг нанес по Сумщине около 40 обстрелов. Жертв нет
Вечером 6 июня российские захватчики нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, вероятно, из САУ
Об этом сообщает глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Около 18:30 по территории Великописаревской общины было 6 приходов из миномета. Ближе к 19 по Хотинской общине враг вел минометный огонь, около 17 ударов. После 20 часов враг открыл огонь, вероятно, из САУ со своей стороны по территории Ворожбянской общины, 17 взрывов. Во всех случаях жертв нет.
Отметим, что днем в понедельник русские войска активно обстреливали из минометов приграничные районы Сумской области.
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