Вечером 29 августа Украина побила рекорд по потреблению электроэнергии: применена аварийная помощь из ЕС
Вечером 29 августа спрос на электроэнергию в Украине на 0,7% превысил предварительный рекордный показатель 28 августа. Была применена аварийная помощь из Румынии и Польши
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Такое ощутимое увеличение потребления создает дополнительную нагрузку на электростанции. Они вынуждены включать в работу даже те блоки, которые должны быть остановлены для ремонта и подготовки к отопительному периоду", - отметили в компании.
Там напомнили, что в настоящее время генерация ограничена из-за ремонтной кампании.
Коммерческий импорт не смог покрыть потребности потребителей.
"Поэтому для покрытия спроса Укрэнерго с 14:00 до 22:00 применило аварийную помощь по энергосистеме Польши и Румынии. Ее общий объем составил 2650 МВт-час", - сообщили в компании.
В среду запланирован импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы. Экспорта не будет.
- 21 августа Украина взяла рекордный объем аварийной помощи от энергосистем Румынии и Польши из-за дефицита электроэнергии.
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