Вечером 29 августа Украина побила рекорд по потреблению электроэнергии: применена аварийная помощь из ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Такое ощутимое увеличение потребления создает дополнительную нагрузку на электростанции. Они вынуждены включать в работу даже те блоки, которые должны быть остановлены для ремонта и подготовки к отопительному периоду", - отметили в компании.

Там напомнили, что в настоящее время генерация ограничена из-за ремонтной кампании.

Коммерческий импорт не смог покрыть потребности потребителей.

"Поэтому для покрытия спроса Укрэнерго с 14:00 до 22:00 применило аварийную помощь по энергосистеме Польши и Румынии. Ее общий объем составил 2650 МВт-час", - сообщили в компании.

В среду запланирован импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы. Экспорта не будет.