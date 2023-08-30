Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Вечером 29 августа Украина побила рекорд по потреблению электроэнергии: применена аварийная помощь из ЕС

Вечером 29 августа Украина побила рекорд по потреблению электроэнергии: применена аварийная помощь из ЕС

30 августа, 2023 среда
13:03
Экономика импорт электроэнергии

Вечером 29 августа спрос на электроэнергию в Украине на 0,7% превысил предварительный рекордный показатель 28 августа. Была применена аварийная помощь из Румынии и Польши

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Такое ощутимое увеличение потребления создает дополнительную нагрузку на электростанции. Они вынуждены включать в работу даже те блоки, которые должны быть остановлены для ремонта и подготовки к отопительному периоду", - отметили в компании.

Там напомнили, что в настоящее время генерация ограничена из-за ремонтной кампании.

Коммерческий импорт не смог покрыть потребности потребителей.

"Поэтому для покрытия спроса Укрэнерго с 14:00 до 22:00 применило аварийную помощь по энергосистеме Польши и Румынии. Ее общий объем составил 2650 МВт-час", - сообщили в компании.

В среду запланирован импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы. Экспорта не будет.

Новости
Украина
Читайте также:
ЗСУ
29 августа, 2023 вторник
Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
окупанти
30 августа, 2023 среда
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
Верховна Рада
29 августа, 2023 вторник
Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации нардепов
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.14
  • EUR
    Покупка 40.6
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
13:58
Орбан: Без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности покой граждан ЕС невозможен
13:51
Родные военнопленных и пропавших без вести провели в Киеве акцию в поддержку защитников
13:42
ВСУ опровергли сообщение минобороны РФ о якобы уничтожении украинских военных катеров
13:31
Орбан заявил, что сохранение жизни украинцев важнее независимости страны
13:21
Кулеба рассказал во Франции о контрнаступлении Сил обороны в Роботино на Запорожье
13:11
Цены на нефть растут из-за сокращения запасов в США и урагана в Мексиканском заливе, - Reuters
13:08
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: военные объявили о смене режима
13:01
В Киеве приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям в учебных заведениях
13:01
Эксклюзив
Центр противодействия коррупции: идея приравнять коррупцию к госизмене представляет угрозу для евроинтеграции Украины
12:57
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 16-22 августа: новый прорыв на фронте и закрытое небо над РФ
12:56
Россияне ночью обстреляли Донетчину: погибли двое гражданских, семеро - ранены
12:52
Обновлено
Атака РФ по Украине: в Киеве есть погибшие и раненые, в Житомирской области повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно
12:46
"Клещиевку надо дожать": Сырский посетил позиции военных на переднем крае
12:42
Скрытые поставки украинского титана в РФ: росолигарху Шелкову объявили дополнительные подозрения
12:41
Обновлено
Аэродром Пскова атаковали БПЛА: в минобороны РФ умолчали об атаке, в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76
12:32
F-16
Польша будет производить детали для истребителей F-16
12:31
В Раде предлагают отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование
12:31
Приват24
ПриватБанк открыл онлайн-продажу валюты. Подробности
12:31
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Згурец прогнозирует расширение плацдарма ВСУ в районе Работино в ширину, а не вглубь
12:22
Тизер фильма "Растин" появился на Netflix в украинской озвучке
12:12
В 6 областях Украины есть обесточивание из-за обстрелов
12:10
ресторан "Хлібний"
С сентября заведения общепита Киева будут работать на час дольше
12:09
Россияне развернули в оккупированном Мелитополе второй крематорий, - мэр
12:02
коррупция
Раде предлагают приравнять коррупционные преступления к госизмене
12:02
OPINION
Поствоенное восстановление: стратегия и тактика действий
12:00
В Google Meet представили искусственный интеллект Duet, который будет заменять людей на рабочих встречах
11:54
В Израиле разработали автономного подводного робота для поиска рыбы
11:43
Логотип премии Василия Стуса
Премия имени Василия Стуса 2023 года: когда станет известно имя лауреата
11:42
Курс валют на 30 августа: стоимость доллара и евро в обменниках падает
11:32
Эксклюзив
3-я ОШБр продвигается к югу от Бахмута, - Жорин о деталях боев
11:26
Посол Британии назвала любимых украинских писателей
11:23
Британский парламент впервые назвал Тайвань независимой страной в официальном документе
11:15
"Оказывают такую поддержку впервые в истории": посол Британии пояснила, чего иностранные правительства ожидают от власти Украины
11:13
В Беларуси между вагнеровцами и местными правоохранителями обостряется конфликт
10:57
В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
10:55
В оккупированной Новой Каховке уничтожен предвыборный штаб "Единой России", - движение "Атеш"
10:54
Эксклюзив
Военный эксперт: У ВСУ нет огневого контроля над логистикой россиян вокруг Бахмута
10:54
В Англии при раскопках на ферме нашли смотровую площадку каменного века: ей около 8 тыс. лет
10:46
Обзор
Тайные похороны Пригожина из-за страха Путина по поводу беспорядков, проблемы с F-16 и масштабная атака дронов в России. Акценты мировых СМИ 30 августа
10:33
На ТОТ Луганщины россияне с сентября не будут позволять работать таксистам без спецразрешения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV