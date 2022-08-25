Вечером 24 августа портовую инфраструктуру Николаева враг обстрелял из РСЗО "Смерч", - депутат облсовета Москаленко

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Ситуация очень напряженная, но то, что ожидали люди 24 августа, то, Слава Богу, был только один обстрел Николаева, хотя в течение всего дня раздавались воздушные тревоги. Обстрел произошел вечером с РСЗО "Смерч" по портовой инфраструктуре. А также сегодня, 25 августа, около четырех часов утра были мощные взрывы в городе, подробностей и официальной информации пока нет", - сообщила депутат облсовета.

Виктория Москаленко отметила ситуацию по селам и районам на линии столкновения, то 24 августа враг обстрелял город Новый Буг Николаевского района.

"Россияне попадают по гражданскому жилому фонду, поэтому на сегодняшний день около 10 тысяч гражданских объектов уничтожены или повреждены, в том числе около 122 промышленных. То есть оккупант четко нацелен на гражданскую инфраструктуру, хотя во вражеских сводках постоянно оправдывает обстрелы тем, что там находились военные объекты", - отметила Москаленко.

24 августа вблизи Николаева после российских обстрелов начался пожар

Кроме того, в Николаевской области задержали корректировщика огня, который передавал информацию оккупантам об украинских войсках.

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