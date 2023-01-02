Вечером 1 января захватчики из артиллерии дважды били по Сумщине

Об этом информирует глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"После 22 часов 1 января россияне из артиллерии обстреляли Миропольскую громаду", - пишет Живицкий.

Зафиксировано 8 прилетов снарядов оккупантов из РФ.

Также около одиннадцати часов ночи из минометов рашисты били по Краснопольской громаде. Сообщается о 5 прилетах.

В результате обстрелов захватчиков никто не пострадал. Разрушения отсутствуют.

За день 28 декабря 2022 года российские захватчики нанесли 70 ударов по территории Сумской области.

Утром 29 декабря в Сумской области сбили две вражеские ракеты: "Еще одна ракета россиян уничтожена над Сумщиной силами ПВО".

В четверг, 29 декабря, российские захватчики нанесли 51 удар по приграничным громадам Сумской области.

Утром 30 декабря российские захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 60 прилетов из минометов.

За день 31 декабря российские террористы нанесли 110 ударов по Сумской области.

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