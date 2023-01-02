Вечером 1 января захватчики из артиллерии дважды били по Сумщине
1 января вечером оккупанты с территории России дважды обстреляли из артиллерии пограничные районы Сумской области
Об этом информирует глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"После 22 часов 1 января россияне из артиллерии обстреляли Миропольскую громаду", - пишет Живицкий.
Зафиксировано 8 прилетов снарядов оккупантов из РФ.
Также около одиннадцати часов ночи из минометов рашисты били по Краснопольской громаде. Сообщается о 5 прилетах.
В результате обстрелов захватчиков никто не пострадал. Разрушения отсутствуют.
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