О 4 сбитых дронах сообщил глава Одесской ОВА Сергей Марченко.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм!" – написал он.

Ранее о "шахедах", двигающихся в сторону Днепропетровщины, сообщал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

"Внимание! На Днепропетровщине воздушная тревога. В направлении области двигаются "шахеды". Просьба перейти в укрытие!" – написал он.

Также о вражеских дронах над областью писал глава Днепропетровского облсовета

"Оккупанты никак не уйдут. Снова вражеские БпЛА. Думают, что они самые хитрые. Что ж, наши защитники готовы встретить", - отметил он.

О дронах в небе над Николаевщиной сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В 20:13 он написал, что в области "летают балалайки".

Впоследствии Виталий Ким сообщил о двух сбитых беспилотниках, а затем - еще об одном. Только после этого в 20:35 в Николаевской области объявили воздушную тревогу.

В местных телеграмм-каналах также сообщали, что зафиксировано движение "шахедов" в Запорожской области в направлении Днепропетровской, а также в Одесской области.