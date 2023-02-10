Вечерняя атака дронов: над Одесчиной ПВО сбила 4 "шахеда", БПЛА зафиксировали на Днепропетровщине и Николаевщине
Вечером 10 февраля зафиксировано движение беспилотников в направлении нескольких областей, в Одесской области работала ПВО
О 4 сбитых дронах сообщил глава Одесской ОВА Сергей Марченко.
"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм!" – написал он.
Ранее о "шахедах", двигающихся в сторону Днепропетровщины, сообщал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
"Внимание! На Днепропетровщине воздушная тревога. В направлении области двигаются "шахеды". Просьба перейти в укрытие!" – написал он.
Также о вражеских дронах над областью писал глава Днепропетровского облсовета
"Оккупанты никак не уйдут. Снова вражеские БпЛА. Думают, что они самые хитрые. Что ж, наши защитники готовы встретить", - отметил он.
О дронах в небе над Николаевщиной сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В 20:13 он написал, что в области "летают балалайки".
Впоследствии Виталий Ким сообщил о двух сбитых беспилотниках, а затем - еще об одном. Только после этого в 20:35 в Николаевской области объявили воздушную тревогу.
В местных телеграмм-каналах также сообщали, что зафиксировано движение "шахедов" в Запорожской области в направлении Днепропетровской, а также в Одесской области.
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