English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Вечер для военных РФ перестает быть томним. Во временно оккупированном Мелитополе прогремело около 10 взрывов

Вечер для военных РФ перестает быть томним. Во временно оккупированном Мелитополе прогремело около 10 взрывов

9 августа, 2022 вторник
02:54
война с Россией

Мэр Мелитополя отметил, что следует ожидать хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов

Об этом Иван Федоров сообщил в своем телеграмм-канале.

"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов", - написал Иван Федоров.

Информацию подтверждает "Общественное. Запорожье".

Телеграмма-канал "Труха" к сообщению Федорова добавляет и видео результатов обстрелов.

В то же время стало известно о ночных обстрелах со стороны оккупантов мирных Харькова и Никополя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожье
Мелитополь
Читайте также:
Затримання
8 августа, 2022 понедельник
Готовили убийство министра обороны и главы разведки: на Волыни задержали киллеров спецслужб РФ
путін путлер
7 августа, 2022 воскресенье
Поражение армии РФ в Украине повлечет за собой военно-политический крах Путина, - военный эксперт Притула
Андреас Умланд
6 августа, 2022 суббота
В кремле поняли, что продолжение войны – это угроза единства РФ, – политолог Умланд
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.49
    Покупка 38.49
    Продажа 39.51
  • EUR
    Покупка 38.85
    Продажа 39.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
9 августа
03:40
Министры обороны США и Канады обсудили поддержку Украины и противодействие РФ в рамках НАТО
03:17
На Юге этого дня ВСУ ликвидировали более 20 россиян и несколько единиц бронированной техники
02:28
Зеленский беседовал с экспрезидентом США Клинтоном
02:04
Минобороны РФ признало гибель на крейсере "Москва" еще двух срочников, - СМИ
01:40
Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта, - посольство
01:17
Сюрприз русским ПВО-шникам. Украинские ВВС освоили западные ракеты, поражающие российские С-300 на расстоянии до 150 км
00:57
Венгерский лоукостер Wizz Air с октября запланировал полеты из Москвы в Абу-Даби
00:50
Суд в США поручил арестовать самолет российского олигарха стоимостью $90 млн
00:30
Молдова
Прелюдия войны. В Молдове встревожены заявлениями Приднестровья о желании присоединиться к России - The Times
00:22
Буферная зона 10 миль. Стали известны детали "зернового коридора" для украинского зерна, - Reuters
00:15
Еще в марте россияне упустили шанс захватить Николаев, – генерал Марченко
00:03
России принудительно выселили из Украины более 3 млн. человек
2022, понедельник
8 августа
23:41
В Молдове зафиксирован первый случай обезьяньей оспы
23:10
Евросоюз согласовал окончательный текст ядерного соглашения с Ираном, – The Wall Street Journal
22:43
В оккупированном Мелитополе раздались взрывы
22:37
Эксклюзив
На фото порт "Черноморск"
Из-за ограничения выезда мужчинам, 150 тыс. украинских моряков не могут включиться в экономику, - представитель "Фонда помощи морякам "Ассоль" Шевченко
22:31
В столице Финляндии демонтировали памятник, подаренный еще СССР
22:11
Курт Волкер
Украина и Грузия могут стать членами НАТО, несмотря на то, что часть их территорий оккупирована Россией, - Волкер
22:06
Россияне обстреляли населенные пункты Сумщины, один человек погиб
21:50
На фото Дмитрий Кулеба
Извинения не менее бестолковые, чем их причина, - Кулеба об Amnesty International и фильме CBS
21:38
Аналитика
Сергей Згурец
HIMARS и украинская ПВО разрушают планы российских оккупантов. Колонка Сергея Згурца
21:36
В России из-за санкций авиакомпании разбирают самолеты на запчасти, - Reuters
21:20
Эксклюзив
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
Путин хочет руками Лукашенко зацепить страны НАТО, - военный эксперт Бадрак
21:18
Энтони Блинкен
Если мы позволим России покорить Украину, в мире начнется "сезон войн", - Блинкен
21:14
Россия потеряла на войне в Украине около 70-80 тысяч солдат, - Пентагон
21:08
Украинцы уже восемь лет активно тренируют свою армию. Российский военный эксперт признал победы ВСУ над армией РФ
21:06
Обновлено
В Черкасской области ПВО сбила вражескую ракету: повреждена гражданская инфраструктура, один человек погиб
20:50
Пентагон
Пентагон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму $1 млрд
20:50
МИД РФ
Россия вывела свои объекты из-под действия Договора о сокращении стратегического наступательного оружия
20:26
США предоставят Украине дополнительно $4,5 млрд помощи
20:18
Белый дом отреагировал на военные действия вокруг ЗАЭС
20:14
"Оккупанты на камеру меряют линейками повреждения, с ремонтом будет сложно": заместитель председателя Херсонского облсовета Соболевский о состоянии Антоновского моста
20:12
ЮНИСЕФ запускает приложение с развивающими играми для дошкольников
19:49
ВСУ отразили наступление оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков и остановили вражеские штурмы возле Бахмута, Зайцева, Вершины и Кодемы, - Генштаб
19:35
Карта опасных территорий, уведомления о подозрительных объектах, справочник: заработало приложение минной безопасности MineFree
19:32
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:26
Эксклюзив
Россияне собрали наиболее боеспособные части, чтобы перебросить на Юг, но теряют Восток, - военный эксперт Киричевский
18:54
Эксклюзив
Чернигов
Чрезвычайно важно не сворачивать реформу децентрализации, когда нам нужно восстанавливать города, – основательница Международного саммита мэров
18:53
Фигуриста Виктора Петренко лишили президентской стипендии из-за выступлений в РФ после начала полномасштабной войны
18:50
Отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию, - замглавы МИД Польши Пшидач
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV