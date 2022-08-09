Вечер для военных РФ перестает быть томним. Во временно оккупированном Мелитополе прогремело около 10 взрывов
Мэр Мелитополя отметил, что следует ожидать хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов
Об этом Иван Федоров сообщил в своем телеграмм-канале.
"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов", - написал Иван Федоров.
Информацию подтверждает "Общественное. Запорожье".
Телеграмма-канал "Труха" к сообщению Федорова добавляет и видео результатов обстрелов.
В то же время стало известно о ночных обстрелах со стороны оккупантов мирных Харькова и Никополя.
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