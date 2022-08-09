Об этом Иван Федоров сообщил в своем телеграмм-канале.

"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов", - написал Иван Федоров.

Информацию подтверждает "Общественное. Запорожье".

Телеграмма-канал "Труха" к сообщению Федорова добавляет и видео результатов обстрелов.

В то же время стало известно о ночных обстрелах со стороны оккупантов мирных Харькова и Никополя.

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