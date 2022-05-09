Вдвое больше "джавелинов": американская компания будет увеличивать объемы производства оружия из-за российской угрозы
Американская компания по производству "джавелинов" планирует наращивать объемы продукции и прогнозирует рост спроса из-за российской угрозы
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Джеймса Тайкле.
Цель компании Lockheed Martin Corp – увеличить производство джавелинов до 4000 в год. В настоящее время эта цифра составляет 2100 единиц оружия, а процесс наращивания объемов может занять до двух лет.
Как отмечает Джеймс Тайкле, они могут начать наращивать производство уже сегодня.
"Мы имеем долгосрочные планы, и не только по Javelin", – добавил он.
В компании ожидают, что спрос будет расти из-за угроз России и Китая.
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