Вдова президента Гаити покинула страну с детьми: будет лечиться от результатов покушения во Флориде

Об этом сообщает Haiti24 .



28 июля супруга убитого лидера Гаити Жовенеля Моиза покинула страну вместе с детьми.



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Она получила ранение во время покушения на президента и решила продолжить лечение во Флориде, США.