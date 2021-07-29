Вдова президента Гаити покинула страну с детьми: будет лечиться от результатов покушения во Флориде
Вдова убитого президента, Мартин Моиз покинула Гаити и продолжит лечение в США
Об этом сообщает Haiti24 .
28 июля супруга убитого лидера Гаити Жовенеля Моиза покинула страну вместе с детьми.
Читайте также: Премьер Гаити, возглавивший страну после убийства президента, ушел с должности
Она получила ранение во время покушения на президента и решила продолжить лечение во Флориде, США.
- Напомним, президент Гаити Моиз был убит в своей частной резиденции около часа ночи по местному времени в среду, 7 июля.
- По данным гаитянских правоохранительных органов, покушение осуществила группа из 28 наемников.
- 10 июля стало известно, что власти Гаити обратились к США с призывом ввести в страну американских военных.
- США отказались вводить войска на Гаити по просьбе местной власти после убийства президента Моиза
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное