Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Ситуация остается опасной и напряженной на Донетчине. За вчера, 7 декабря, мы имеем большое количество погибших и раненых: 9 гражданских людей вчера россияне убили, 15 мирных жителей получили ранения. Самый мощный удар оккупанты нанесли по Курахово, они накрыли обстрелы попали на рынок и автовокзал, поэтому есть среди гражданских 6 погибших и 8 раненых только в Курахово. Донецкая областная военная администрация.



Татьяна Игнатченко подчеркнула, что опасность сохраняется для населенных пунктов Донбасса, а в течение ночи, с 7 на 8 декабря, не прекращались бои вдоль всей линии разграничения.



"Утром 8 декабря нам известно о значительном количестве обстрелов. Горячее всего сейчас в Авдеевке. Сообщалось, что с 8 часов утра там уже было три артиллерийских обстрела. А в 9 часов утра поступила информация о том, что Авдеевку обстреливают из танков", - рассказала Игнатченко.

6 декабря враг ударил по Краматорску 4 ракетами : повреждено 39 жилых домов и школу вблизи города.

7 декабря оккупанты в Донецкой области убили 9 местных жителей, еще 15 человек получили ранения

Также россияне обстреляли точку выдачи гуманитарки в Донецкой области, по меньшей мере три человека получили ранения