Об этом информируют на сайте Европейского совета ЕС .

"Совет сегодня решил развернуть до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе. Это решение направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в регионе, укреплению доверия и делимитации международной границы двух государств", - говорится в заявлении.

Сообщается, что эксперты в Грузии будут временно направлены с Мониторинговой миссией Европейского Союза.

"Целью развертывание ЕС до 40 экспертов по мониторингу ЕС вдоль международной границы Армении с Азербайджаном будет укрепить доверие в нестабильной ситуации, которая ставит под угрозу жизнь и ставит под угрозу процесс разрешения конфликта. Это еще одно доказательство полной преданности ЕС вкладу в конечную цель достижения устойчивого. мира на Южном Кавказе", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

В совете считают, что это продлится до двух месяцев.