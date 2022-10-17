Вдоль границы Армении с Азербайджаном будут работать до 40 экспертов ЕС по мониторингу
17 октября ЕС создал мониторинговую группу из 40 экспертов вдоль международных границ Армении с Азербайджаном
Об этом информируют на сайте Европейского совета ЕС .
"Совет сегодня решил развернуть до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе. Это решение направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в регионе, укреплению доверия и делимитации международной границы двух государств", - говорится в заявлении.
Сообщается, что эксперты в Грузии будут временно направлены с Мониторинговой миссией Европейского Союза.
"Целью развертывание ЕС до 40 экспертов по мониторингу ЕС вдоль международной границы Армении с Азербайджаном будет укрепить доверие в нестабильной ситуации, которая ставит под угрозу жизнь и ставит под угрозу процесс разрешения конфликта. Это еще одно доказательство полной преданности ЕС вкладу в конечную цель достижения устойчивого. мира на Южном Кавказе", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.
В совете считают, что это продлится до двух месяцев.
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