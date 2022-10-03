Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Позиции максимально держатся, у всех ребят настроение боевое. Мы уже здесь шутим, что ТРО уже пора переименовывать в "территориальное наступление", потому что настроение наступательное. Мы вдохновлены ситуацией, которая произошла в Лимане. Лиман – освобожден, он наш, украинский". И Бахмут есть и будет под контролем Украины, но ребята, большинство с которыми я общаюсь, уже планируют и хотят идти в наступление. Им уже немного скучно сидеть в обороне", - сказал Егор Фирсов.

Боец Территориальной обороны отметил, что в Бахмуте ситуация не такая горячая, как была в августе.

"Я к чему это говорю, что если август – это была такая глухая оборона, мы оборонялись и было очень тяжело. То сейчас да, мы обороняемся, но это не говорит, что какая-то сверхкритическая ситуация", - добавил он.

1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман в Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские оккупанты отступили из города из-за угрозы окружения.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что армия РФ пытается атаковать украинские позиции на Бахмутском направлении , но ВСУ держат рубежи.

2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ждет начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.

По состоянию на 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от россиян.

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