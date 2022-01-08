Вчера россияне стреляли по украинцам близ Катериновки, Каменки, Новотошковского, сегодня – неподалеку от Песков
За прошедшие сутки, 7 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых было с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины, на которое ссылается Еспресо.TV.
Оккупанты вели огонь по защитникам Украины в районе следующих населенных пунктов:
Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,
Каменки - из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
Новотошковского – из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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С начала суток по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"В сторону Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов", - отмечают украинские военные.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отмечают в МО Украины.
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