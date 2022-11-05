Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Боевые потери оккупантов в Украине с 24 февраля по 5 ноября составляют:

личного состава – около 75440 (+600) человек ликвидировано

танков ‒ 2758 (+8) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 5601 (+21) ед.,

артиллерийских систем – 1776 (+4) ед.,

РСЗО – 391 (+0) ед.,

средства ПВО ‒ 202 (+1) ед.,

самолетов – 277 (+0) ед.,

вертолетов – 260 (+2) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),

крылатые ракеты – 399 (+2),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10) ед.,

специальная техника – 155 (+0).

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.

За сутки наибольшие потери враг снова понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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