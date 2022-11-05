Вчера оккупанты потеряли 600 человек из личного состава, 21 бронированную машину, 8 танков и 12 БПЛА
С 24 февраля в Украине ликвидировано 75 тыс. 440 оккупантов, уничтожено 5601 бронированную машину, 2758 танков, 1462 беспилотника и 202 системы ПВО
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Боевые потери оккупантов в Украине с 24 февраля по 5 ноября составляют:
- личного состава – около 75440 (+600) человек ликвидировано
- танков ‒ 2758 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 5601 (+21) ед.,
- артиллерийских систем – 1776 (+4) ед.,
- РСЗО – 391 (+0) ед.,
- средства ПВО ‒ 202 (+1) ед.,
- самолетов – 277 (+0) ед.,
- вертолетов – 260 (+2) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),
- крылатые ракеты – 399 (+2),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10) ед.,
- специальная техника – 155 (+0).
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.
За сутки наибольшие потери враг снова понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
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