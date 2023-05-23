Вчера были ликвидированы по меньшей мере две базы военных РФ в Запорожской области, - Федоров
Иван Федоров, городской голова Мелитополя, сообщил, что 22 мая в Пологах и Васильевке украинскими разведчиками были взорваны базы оккупантов
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На территории всей запорожской линии фронта ежедневно у врагов плохое настроение, а оттого наше настроение становится лучше. Вчера, 22 мая, разведчиками были ликвидированы по меньшей мере две базы российских военных в Пологах и Васильевке. Есть видеозаписи, на которых видно, как после взрывов на этих базах оккупанты образовали братскую могилу. Также вчера на территории Мелитопольского района было ликвидировано огромное количество российских военных, часть из них отвезли в местные больницы и госпитали. Это десятки 200-х и 300-х, например тех, которых везли из Белозерки", - рассказал городской голова Мелитополя.
Иван Федоров подчеркнул, что десятки оккупантов ежедневно остаются навсегда на временно оккупированных территориях, они уже больше точно не смогут воевать против ВСУ и террора против местных жителей.
- 17 мая Центр нацсопротивления сообщал, что оккупанты в Мелитополе поставили камеры , чтобы бороться с партизанами.
- 20 мая городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне обстреливают оккупированные города в Запорожье, чтобы принудить людей к "эвакуации"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное