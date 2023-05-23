Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На территории всей запорожской линии фронта ежедневно у врагов плохое настроение, а оттого наше настроение становится лучше. Вчера, 22 мая, разведчиками были ликвидированы по меньшей мере две базы российских военных в Пологах и Васильевке. Есть видеозаписи, на которых видно, как после взрывов на этих базах оккупанты образовали братскую могилу. Также вчера на территории Мелитопольского района было ликвидировано огромное количество российских военных, часть из них отвезли в местные больницы и госпитали. Это десятки 200-х и 300-х, например тех, которых везли из Белозерки", - рассказал городской голова Мелитополя.

Иван Федоров подчеркнул, что десятки оккупантов ежедневно остаются навсегда на временно оккупированных территориях, они уже больше точно не смогут воевать против ВСУ и террора против местных жителей.