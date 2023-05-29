Вбросы о болезни Лукашенко перекрыли тему размещения ядерного оружия в Беларуси, - белорусский политолог Усов
Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов, считает, что активность темы о состоянии здоровья Лукашенко – информационный вброс
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Информация о состоянии здоровья Лукашенко, что он едва не умирает, появилась на канале Валерия Цепкало, который почти 30 лет проработал в системе Лукашенко, а в 2020 году пытался стать кандидатом на президентский пост в Беларуси. Информация о болезни Лукашенко появилась, чтобы затушевать факт появления в Беларуси ядерного оружия. Никто не обсуждал подписанное соглашение о размещении ядерного оружия в Беларуси, а только говорили жив Лукашенко или умер", - прокомментировал политолог.
Павел Усов считает, что это был определенный информационный вброс.
"Таким образом, возможные реакции недовольства и напряженности были деактуализированы и деактивированы. Соответственно, общественность обсуждала не проблему появления ядерного оружия и чем это угрожает Беларуси, а приняли во внимание, что Лукашенко в очередной раз отравили и он в больнице. В самой Беларуси нет информации , в каком состоянии сейчас здоровье Лукашенко. Кстати, он успел поздравить Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, и был одним из первых. Очевидно, что в критическом состоянии он вряд ли это смог сделать", - отметил руководитель Центра политического анализа и прогнозов
Усов добавил, что в Беларусь приехала глава центрального банка России Эльвира Набиуллина и наверняка следующим шагом следует ожидать введения единой валюты, российского рубля, являющегося очередным этапом оккупации Беларуси.
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