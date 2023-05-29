Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Информация о состоянии здоровья Лукашенко, что он едва не умирает, появилась на канале Валерия Цепкало, который почти 30 лет проработал в системе Лукашенко, а в 2020 году пытался стать кандидатом на президентский пост в Беларуси. Информация о болезни Лукашенко появилась, чтобы затушевать факт появления в Беларуси ядерного оружия. Никто не обсуждал подписанное соглашение о размещении ядерного оружия в Беларуси, а только говорили жив Лукашенко или умер", - прокомментировал политолог.

Павел Усов считает, что это был определенный информационный вброс.

"Таким образом, возможные реакции недовольства и напряженности были деактуализированы и деактивированы. Соответственно, общественность обсуждала не проблему появления ядерного оружия и чем это угрожает Беларуси, а приняли во внимание, что Лукашенко в очередной раз отравили и он в больнице. В самой Беларуси нет информации , в каком состоянии сейчас здоровье Лукашенко. Кстати, он успел поздравить Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, и был одним из первых. Очевидно, что в критическом состоянии он вряд ли это смог сделать", - отметил руководитель Центра политического анализа и прогнозов

Усов добавил, что в Беларусь приехала глава центрального банка России Эльвира Набиуллина и наверняка следующим шагом следует ожидать введения единой валюты, российского рубля, являющегося очередным этапом оккупации Беларуси.

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. А Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну

27 мая один из лидеров белорусской оппозиции, дипломата и политэмигранта Валерия Цепкала сообщил, что Лукашенко стало плохо в Москве, проведено промывание крови





