Вбросами о "черном рынке оружия" РФ стремится заблокировать поддержку Украины, - Подоляк
В ОП заявили, что РФ распространяет неподтвержденные тезисы о "черном рынке оружия", чтобы заблокировать поддержку Украины Западом
Об этом сообщил глава Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере .
"Пропаганда всегда эксплуатирует страх. Вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие - заблокировать поддержку. Но за полгода - никакого доказательства", - подчеркнул он.
Михаил Подоляк назвал вторжение РФ в Украину "войной в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль".
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