Об этом сообщил глава Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере .

"Пропаганда всегда эксплуатирует страх. Вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие - заблокировать поддержку. Но за полгода - никакого доказательства", - подчеркнул он.

Михаил Подоляк назвал вторжение РФ в Украину "войной в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль".

13 июня в Пентагоне опровергли слухи о перепродаже Украиной оружия, полученного от стран Запада.

17 июля россияне распространяли фейки якобы Украина поставляет оружие на черный рынок .

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