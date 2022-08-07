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Главная война с Россией Вбросами о "черном рынке оружия" РФ стремится заблокировать поддержку Украины, - Подоляк

Вбросами о "черном рынке оружия" РФ стремится заблокировать поддержку Украины, - Подоляк

7 августа, 2022 воскресенье
13:46
война с Россией Подоляк

В ОП заявили, что РФ распространяет неподтвержденные тезисы о "черном рынке оружия", чтобы заблокировать поддержку Украины Западом

Об этом сообщил глава Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере .

"Пропаганда всегда эксплуатирует страх. Вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие - заблокировать поддержку. Но за полгода - никакого доказательства", - подчеркнул он.

Михаил Подоляк назвал вторжение РФ в Украину "войной в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль".

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