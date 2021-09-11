Вблизи Золотого-4 оккупанты убили одного защитника Украины и еще трех ранили
За прошедшие сутки, 10 сентября 2021 года, на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за субботу, 11 сентября, рассказывает Еспресо.TV .
Оккупанты вели огонь по защитникам Украины поблизости
Попасной - с автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра,
Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
Широкино, Водяного - здесь российско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем.
На разных участках линии фронта имел место пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
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"На враждебные обстрелы украинские защитники открывали огонь", - уверяет командование Объединенных сил.
По состоянию на 7:00 утра 11 сентября россияне открывали огонь уже дважды:
Новогнатовка - враг применил запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм,
Золотое-4 - российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести.
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