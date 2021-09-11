Вблизи Золотого-4 оккупанты убили одного защитника Украины и еще трех ранили

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за субботу, 11 сентября, рассказывает Еспресо.TV .



Оккупанты вели огонь по защитникам Украины поблизости



Попасной - с автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра,



Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,



Широкино, Водяного - здесь российско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем.

На разных участках линии фронта имел место пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



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"На враждебные обстрелы украинские защитники открывали огонь", - уверяет командование Объединенных сил.

По состоянию на 7:00 утра 11 сентября россияне открывали огонь уже дважды:



Новогнатовка - враг применил запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм,



Золотое-4 - российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести.



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