Вблизи Змеиного заметили захваченный катер ВСУ, который оккупанты могут использовать для провокаций, - ОК "Юг"

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

"Вполне вероятно, что враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может, и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", - говорится в сообщении.

В ОК сообщили, что вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине враг совершил 3 налета вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Одно нападение украинские защитники сорвали "противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции".

За сутки военные командования "Юг" ликвидировали 20 оккупанты, 2 самоходных артустановки и 1 зенитную, а также автомобильную технику. Враг продолжает воздушную разведку с целью выявления позиций украинских военных и способов противодействия вдоль побережья Одесщины и Николаевщины.

25 мая воины Объединенных сил отразили 10 атак врага.

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