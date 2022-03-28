Вблизи Житомира раздались взрывы, удар по городу не подтвержден, - мэр
Городской голова Житомира Сергей Сухомлин заявил о взрывах вблизи города
Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.
"Многие из вас проснулись от взрывов. У нас пока нет подтверждения тому, что по Житомиру нанесен удар. Было два взрыва вне Житомира. В самом городе пока нет подтверждения, что был нанесен ракетный или бомбовый удар. Возможно, наша ПВО работает, сбивает ракеты", - заявил Сухомлин.
- Напомним, на Волыни россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе .
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру и Ровно.
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