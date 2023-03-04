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Вблизи Запорожья враг нанес удар по селу: повреждены дома

4 мартa, 2023 суббота
14:36
война с Россией

Российская армия нанесла удар по селу Марьевка Запорожской области, расположенной на правом берегу Днепра. В результате повреждены дома

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли с. Марьевка в Запорожском районе. Были повреждены дома. К счастью, без жертв", - отметил Ермак.

  • По состоянию на утро 4 марта зафиксированы обстрелы не менее 20 городов и сел в Донецкой области: повреждены медицинское учреждение, дома и промышленные объекты; есть раненые.
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