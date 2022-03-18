Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, - информирует Еспресо.TV.

Обстрел был произведен утром 18 марта, около 8:00.



"В пригороде областного центра Запорожья из реактивным систем залпового огня "Смерч", российскими оккупантами, сегодня 18 марта, около 8:00 был произведен массовый обстрел военного полигона и одного из прилегающих к нему заводов и карьера", – сообщил Арефьев.



По его словам, ракетные обстрелы привели к пожару на территории завода.



"Масштабы разрушения и потери устанавливаются", – написал представитель Запорожской ОВА.

Напомним, в Одесской области была сбита российская ракета морского базирования.

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С 24 февраля по 18 марта потери оккупантов составили около 14200 военных, 1448 бронемашин, 879 единиц автотехники, 112 вертолетов, 93 самолета 72 РСЗО и 43 средства ПВО.