Вблизи Запорожья обезвреживают остатки сбитых ракет, жителей предупредили о возможных взрывах
Сегодня, 17 октября, в 14:00 за городом Запорожье началось запланированное обезвреживание остатков взрывоопасных предметов
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
"Внимание! Важная информация! В 14-00 за городом началось запланированное обезвреживание остатков взрывоопасных предметов группой разминирования путем контролируемого подрыва. Жители города могут слышать взрывы. Сохраняем спокойствие!" – говорится в сообщении.
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