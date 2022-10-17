Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Внимание! Важная информация! В 14-00 за городом началось запланированное обезвреживание остатков взрывоопасных предметов группой разминирования путем контролируемого подрыва. Жители города могут слышать взрывы. Сохраняем спокойствие!" – говорится в сообщении.

Напомним, сейчас отток людей из Запорожья больше, чем 24 февраля, - депутат облсовета Лишенко

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