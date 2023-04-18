Вблизи временно оккупированной Керчи россияне установили радар для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, - Крым
Во временно оккупированном Крыму, возле города Керчь, российские войска установили радиолокационную станцию для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов
Об этом информируют Крым.Реалии .
Сообщается, что на картах со спутника была обнаружена российская РЛС рядом с Ольвинскими каменоломнями. На трассе Е97 справа по дороге в направлении Керчи можно увидеть военный объект, где и расположен радар.
Согласно снимкам, объект начали строить 24 июля 2022 года, а в августе его уже эксплуатировали.
На карте Google Maps за 2021 год этого объекта нет.
Эти спутниковые снимки свидетельствуют о том, что войска России продолжают возводить новые укрепления на севере Крыма, защищают военные и стратегические объекты на временно оккупированном полуострове.
Справочно. Радиолокационная станция (РЛС) или радар, радиоволновое обнаружение и определение расстояния – это система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности и геометрических параметров. Использует метод, основанный на излучении радиоволн и регистрации отражений от объектов.
- Украинские военные уже отрабатывают новые виды вооружения, производимые украинским оборонно-промышленным комплексом. Не исключено, что они могут быть применены в Крыму.
- Российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад на 9 мая: боятся за безопасность участников и зрителей. Также парад был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
- Отказ российских оккупантов проводить парад 9 мая на полуострове Крым может демонстрировать, что рашисты готовятся к возможному контрнаступлению Вооруженных Сил Украины, сказал Денис Чистиков.
- 14 апреля в городах временно оккупированного полуострова Крым сообщили о заминировании всех школ, Украина обвиняется в провокациях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.6
- Актуальное
- Важное