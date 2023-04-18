Об этом информируют Крым.Реалии .

Сообщается, что на картах со спутника была обнаружена российская РЛС рядом с Ольвинскими каменоломнями. На трассе Е97 справа по дороге в направлении Керчи можно увидеть военный объект, где и расположен радар.

Согласно снимкам, объект начали строить 24 июля 2022 года, а в августе его уже эксплуатировали.

На карте Google Maps за 2021 год этого объекта нет.

Эти спутниковые снимки свидетельствуют о том, что войска России продолжают возводить новые укрепления на севере Крыма, защищают военные и стратегические объекты на временно оккупированном полуострове.

Справочно. Радиолокационная станция (РЛС) или радар, радиоволновое обнаружение и определение расстояния – это система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности и геометрических параметров. Использует метод, основанный на излучении радиоволн и регистрации отражений от объектов.