Об этом сообщил в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику.

Взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, потом весь город. Собираем более подробную информацию", - написал Федоров.

25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.

Вечером 26 августа на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе, произошли взрывы. Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Новобогдановки слышали детонацию и задымление от взрывов.

27 августа Иван Федоров сообщил, что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

В поселке Мирное Мелитопольского района уничтожили здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в самом Мелитополе – одна из крупнейших военных баз.

В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.

Около шести часов вечера 29 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

В ночь на 30 августа движение сопротивления уничтожило российских захватчиков, поехавших посмотреть на горящий склад боеприпасов в Михайловке Запорожской области.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области морги переполнены телами российских захватчиков.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны взорвали место отдыха рашистов, где находилось не менее 5 автомобилей российской спецслужбы.

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