Вблизи временно оккупированного Мелитополя прогремели взрывы
На юге от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, куда рашисты стянули технику, раздалось около 10 взрывов
Об этом сообщил в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику.
Взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, потом весь город. Собираем более подробную информацию", - написал Федоров.
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