Вблизи вокзала на Донбассе обнаружили схрон с взрывчаткой оккупантов
В Донецкой области вблизи железнодорожной станции "Дружковка" СБУ обнаружила схрон с боевыми средствами поражения
Об этом передает пресс служба СБУ.
"СБУ во время проведения контрдиверсионные учений в Донецкой области выявила реальный схрон с боевыми средствами поражения. Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором", - говорится в сообщении.
Так, тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции "Дружковка".
По данным СБУ, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.
При осмотре тайника правоохранители среди прочего обнаружили:
- 8 противотанковых реактивных гранат;
- 0,5 кг тротила и пластида;
- 3 противотанковые мины с временными взрывателями;
- 9 гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3;
- зажигательную мину-гранату
- 2 стартовые заряды к противотанковой гранаты;
- кумулятивный заряд;
- более 1,5 тыс патронов различного калибра;
- дымовую шашку.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
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