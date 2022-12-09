Вблизи украинской станции "Вернадский" вылупился первый пингвиненок

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Согласно сообщению, птенец, как и первые яйца , нашли биологи Марта Дзиндра и сисадмин Владимир Хомко.

"Мониторинг гнезд пингвинов на нашем острове Галиндез – это часть ежедневной работы биологов, но вот сейчас мы посчитали по дням, что из первых яиц как раз должны начать вылупляться пингвинята. Проверили гнезда на мысе Пингвин-поинт, где в ноябре обнаружили самые первые там было тихо. Потом отправились на соседний мыс Пиджн-поинт. Подошли к гнездам, затихли – и тут услышали совсем тоненький голос малыша, а затем – увидели и гордую маму”, – рассказала о находке Марта Дзиндра.

В научном центре отметили, что совсем скоро у "Вернадского" будут сотни пингвинят.

В сентябре возле "Академика Вернадского" родились первые в этом сезоне детеныши тюленей.