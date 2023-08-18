Об этом сообщило метеорологическое агентство ООН.

Уровень воды в некоторых районах повышается примерно на 4 мм в год, что превышает средний глобальный показатель, отметила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в своем отчете о состоянии климата в юго-западной части Тихого океана за 2022 год.

Это может привести к тому, что низменные территории, такие как Тувалу и Соломоновые острова, со временем могут быть затоплены, сельскохозяйственные и пригодные для жизни земли уничтожены, в то же время жители этих территорий не смогут переселиться на высоту.

От волн морской жары в течение более шести месяцев страдают большие территории к северо-востоку от Австралии и к югу от Папуа-Новой Гвинеи. Это влияет на морскую жизнь и образ жизни местных общин.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас подчеркнул, что на регион значительное влияние будет иметь феномен Эль-Ниньо - повышение температуры поверхности воды в восточной и центральной части Тихого океана, связанное с экстремальными погодными условиями от тропических циклонов до сильных осадков и сильных засух. года.

"Это повлияет на юго-западную часть Тихого океана, поскольку это часто связано с более высокими температурами, разрушительными погодными условиями и большим количеством морских волн жары и обесцвечивания кораллов", - сказал Таалас в заявлении.

В прошлом году в регионе зафиксировали 35 стихийных бедствий, в том числе наводнения и штормы, унесшие жизни более 700 человек, говорится в отчете. Эти опасности напрямую затронули более 8 миллионов человек.

Хотя количество зарегистрированных стихийных бедствий в регионе в прошлом году уменьшилось по сравнению с 2021 годом, масштабы экономического ущерба из-за наводнений и погодных явлений возросли. Так, ущерб от наводнений, в том числе в Австралии и на Филиппинах, составил 8,5 млрд долларов США, что почти втрое превышает показатель предыдущего года.