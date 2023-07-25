Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На Таврійському напрямку тривають постійні важкі бої. Наші підрозділи намагаються рухатись вперед та закріплюватись на звільнених ділянках. Напевно ви вже чули, що ЗСУ мають певний успіх в Старомайорському. Проте зараз ворог контратакує і намагається повернути втрачені позиції. Нічого нового в тактиці росіян. Щойно ми заходимо на їхні позиції, вони починають контратакувати", - розповів Курбатов.

Пресс-офицер подчеркнул, что у россиян большие потери на Таврическом направлении

"У нас еще много работы. Вражеские минометы и артиллерия очень активны на нашем направлении. Также россияне пытаются завести подкрепление на утраченные позиции. Это говорит о том, что россияне постоянно получают потери. На нашем направлении враг теряет от 2-х рот ежедневно. В частности, убитыми и ранеными", - добавил он.