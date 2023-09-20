Вблизи станции Вернадского родился первый в этом году тюлень
Исследователи станции "Академик Вернадский" рассказали о первом рожденном в этом году тюлененке. Пресс-служба просит выбрать имя
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .
"У нас отличные новости. На днях неподалеку от нашей станции, на соседнем острове Винтер, родился первый в этом году тюлененок Ведделла. Его мамочка еще очень нервничает, поэтому фото малыша пока немного", - говорится в материале.
Ученые рассказывают, что уже известен пол малыша - это мальчик.
Фото: Национальный антарктический научный центр
"Этот тюлень особенно важен, потому что в этом году мы наблюдаем очень мало тюлениц в районе наших островов, а репродуктивный сезон тюленей осложнен из-за нехватки льда", - подчеркнул биолог 28-й украинской антарктической экспедиции Вадим Ткаченко.
Тюлени Ведделла обычно рожают на морском льду, а иногда – на суше, если там есть удобный берег без крутых спусков. В этом году между островами в районе "Вернадского" ледовый покров либо очень тонкий, либо отсутствует, что усложняет тюленницам поиски места для рождения детенышей.
Фото: Национальный антарктический научный центр
"Очень надеемся, что вблизи станции еще увидят свет новые тюленята, а пока традиционно предлагаем вам подать идеи насчет имени новорожденного мальчика", - пишет пресс-служба.
Варианты имени для малыша можно оставлять на странице фейсбук . Сбор идей будет продолжаться до 24 сентября, полярники выберут самое интересное предложение, а его автор получит подарок.
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