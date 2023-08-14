Вблизи Стамбула произошел взрыв на корабле, погиб человек
На складе судовых отходов в Тузле в провинции Стамбул в результате взрыва на корабле один человек погиб, есть и раненый
Об этом сообщает CNN Türk и Anadolu Ajansı со ссылкой на Офис губернатора Стамбула.
Приблизительно в 10:30 по местному времени (09:30 по Киеву) двое работников вошли на корабль на Тузлинском судостроительном заводе. В это время произошел взрыв в контейнере для отходов. Сообщается, что это, вероятно, произошло из-за накопления газа.
По результатам осмотра места происшествия было установлено, что один из работников погиб, а другой получил незначительные поражения. Раненого доставили в больницу.
Фото: Getty ImagesНа судне, где произошел взрыв, проводилась работа следственных групп. Полиция начала расследование.
- 24 марта стало известно, что в стамбульском районе Пендик произошел пожар в семиэтажной гостинице, в результате которого погибли два человека, 109 были доставлены в больницу.
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